Burning Shores: Horizon Forbidden West bekommt eine Erweiterung exklusiv für PS5

The Game Awards 2022 war die Show der erfüllten Hoffnungen. Auch jene zu einer DLC-Erweiterung zu Horizon Forbidden West erfüllte sich. Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games kündigten Burning Shores an. Die Erweiterung erscheint am 19. April 2023 exklusiv für PlayStation 5.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Erweiterung nicht für PS4 erscheint. „Um diese großartige Vision technisch und kreativ zu verwirklichen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, alle unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, ein unglaubliches Erlebnis exklusiv für die PlayStation-5-Konsole zu schaffen“, erklärt Director Mathijs de Jonge.

Aloy wird auf eine gefährliche Reise in eine neue Region südlich der Länder des Tenakth-Clans reisen. Eine neue Handlung, die an das Ende von Horizon Forbidden West anknüpft, erwartet sie dort gemeinsam mit neuen Charakteren.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Guerrilla Games, Sony