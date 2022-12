Street Fighter 6: Capcom gibt Termin bekannt und stellt vier neue Charaktere vor

Capcom nutzte The Game Awards 2022, um den Veröffentlichungstermin und zahlreiche Details zu Street Fighter 6 mitzuteilen. Am 2. Juli 2023 erschein Street Fighter 6 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Steam.

Schon in der kommenden Woche können Fans am zweiten Closed-Beta-Test teilnehmen. Die vier brandneu vorgestellten Charakteren sind dann allerdings noch nicht mit von der Partie. Diese wären: Dee Jay, Manon, Marisa und JP.

Viele neue Details hat der PlayStation Blog zum World Tour Modus für euch parat. Es handelt sich hierbei um den Storymodus für EinzelspielerInnen. Fans besuchen hier Orte wie eine Arena in Italien, ein Festival in Frankreich und einen Strand in Jamaika.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom