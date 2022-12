Der handgezeichnete Side-Scroller OU erscheint im Frühling 2023

G-Mode und room6 haben einen neuen Trailer zum Side-Scroller OU veröffentlicht. Zudem gab man bekannt, dass es mit der Veröffentlichung in diesem Jahr leider nicht mehr klappt. Nun plant man mit dem Frühling 2023 und den Plattformen Nintendo Switch und Steam. Bei Steam ist auch von deutschen Texten die Rede.

In OU schlüpft ihr in die Rolle des gleichnamigen Jungen, welcher in einer bizarren Welt erwacht und dort auf das Opossum Zarry mit brennendem Schwanz trifft. Zarry führt OU und hilft ihm dabei, seine Geschichte zu erfahren. Ihr trefft dabei auf verschiedene Charaktere und Wesen.

Die handgezeichnete Welt erinnert an Illustrationen aus einem Kinderbuch. Musikalisch setzt man auf nostalgische Gitarrenklänge. Als Inspiration nimmt man sich auch die Werke von Michael Ende, indem man in der Fiktion auch die Realität ansprechen will.

Neuer Trailer

Bildmaterial: OU, G-Mode, room6