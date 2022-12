Nach Kingdom Hearts II und Fate/Grand Order: Yosuke Shiokawa kündigt TSURUGIHIME an

Im Frühjahr sahen wir schon erste Bilder, nun hat Fahrenheit 213 das Projekt TSURUGIHIME mit einem Trailer enthüllt. Es handelt sich dabei um ein Side-Scrolling-Action-RPG, welches 2024 bei Steam erscheinen soll.

Man hat im Spiel 100 Tage Zeit, um sich auf den letzten Kampf vorzubereiten. Versprochen sind viele Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter sowie verschiedene Enden. Diese basieren auf der Nutzung der 100 Tage. Schon zu Beginn kann man es beispielsweise mit starken Gegnern aufnehmen oder zunächst einfachere Kämpfe wiederholen. Dem Protagonisten steht seine Schwester zur Seite.

Bekannte Namen sind am Start

Aniplex hatte im Dezember die Spiele-Entwicklungsabteilung von Delightworks übernommen, wobei Street-Fighter-Mastermind Yoshinori Ono eine Schlüsselrolle einnimmt. Im Gegenzug verließ Yosuke Shiokawa per Ende Januar das Studio. Er war als Creative Director maßgeblich dafür verantwortlich, dass Fate/Grand Order ein so großer Erfolg wurde.

Auch Shiokawas Vergangenheit bei Square Enix lässt aufhorchen. Dort war er als Lead Planner von Kingdom Hearts II und Concept Director von Dissidia: Final Fantasy an namhaften Projekten beteiligt. Nach seinem Abgang bei Delightworks hat Yosuke Shiokawa mit Fahrenheit 213 ein neues Studio gegründet und nun sein neues Projekt vorgestellt.

Auch der Komponist lässt im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen: Takeharu Ishimoto. Sein Werk umfasst The World Ends with You, Kingdom Hearts, Final Fantasy Type-0 und das nun wieder brandaktuelle Crisis Core: Final Fantasy VII.

Der Teaser-Trailer zu TSURUGIHIME

via Gematsu, Bildmaterial: TSURUGIHIME, Fahrenheit 213