Crime Boss: Rockay City lässt Gangster-Filme mit Star-Besetzung im GTA-Stil hochleben

Wow, was war das? Bei The Game Awards hat 505 Games Crime Boss: Rockay City angekündigt. Schon bei Betrachtung des Key-Artworks bekommt man irgendwie Gedanken an ein GTA, das in die 90er-Jahre zurückversetzt wurde.

Aber es wird noch verrückter. Es handelt sich um ein Koop-FPS-Spiel mit einer Besetzung von Hollywoodstars. Die Story spielt im korrupten Untergrund Floridas und handelt von organisierter Kriminalität in den 90er-Jahren.

In Crime Boss: Rockay City übernehmen Spielende die Rolle von Travis Baker (Michael Madsen), der nach dem Tod des bisherigen Königs der Unterwelt versucht, die Vorherrschaft über Rockay City zu erlangen. Auf dieser Mission gilt es Revierkämpfe und Überfälle zu absolvieren und actionreiche Nebengeschichten zu erleben.

SpielerInnen können Bakers Crew aus einer Reihe weiterer Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenstellen. Eine EinzelspielerInnen-Kampagne wartet ebenso wie ein PvE-Koop-Mehrspielermodus.

Michael Madsen verkörpert Protagonist Tavis Baker, darüber hinaus sind Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter und Vanilla Ice mit von der Partie.

Mit dem 28. März 2023 steht bereits der Termin für die PC-Version fest, die exklusiv im Epic Games Store erscheint. Eine Konsolenversion soll dann 2023 folgen. Seht nachfolgend den ersten Trailer.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Crime Boss: Rockay City, Ingame Studios, 505 Games