Sonntagsfrage [11.12.2022]: Für welche Spiele seid ihr (vermutlich) zu alt?

Man wird nicht jünger. Das merkt man an vielen Dingen im Alltag. Sei es, dass man schneller außer atmen ist, wenn man die Treppen hoch läuft, beim Knacken der Knochen oder auch an der jüngeren Generation, die Ausdrücke benutzt, die man nicht mehr versteht. In solchen Situation fühlt man sich hin und wieder zu alt für den Kram. Gleiches Gefühl kann auch bei Videospielen auftauchen.

Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es gibt die klassischen, kindlichen Spiele, von denen einem zumindest immer von außen eingeredet wird, dass man zu alt dafür ist. Ein beliebtes Beispiel dafür ist die Pokémon-Reihe. Die Spiele haben seit jeher eine jüngere Zielgruppe und dementsprechend sind die Spielmechaniken darauf ausgelegt. Dennoch werden die Spiele ebenfalls von einer älteren Generation gekauft, die mit dem Franchise aufgewachsen sind.

Dem Gegenüber stehen die Videospiele, bei denen die Zielgruppe nicht direkt im Vordergrund steht, da diese eine passende Altersbeschränkung haben. Nichtsdestotrotz kann man für diese Spiele „zu alt“ sein. Die Rede ist in diesem Fall von Spielen, die vor allem viel Hand- und Augen-Koordination benötigen, wie u.a. bei Shootern. Wenn man bei diesen Spielen gegen andere reale Spiele antritt, merkt man oft, dass es nicht unbedingt so schnell läuft, wie bei der jüngeren Generation.

Doch wie sieht das bei euch aus? Gibt es Videospiele, bei denen ihr das Gefühl habt, dass ihr dafür bereits zu alt seid? Oder seid ihr der Meinung, dass das Alter generell keine Rolle spielt und ihr spielt einfach das, worauf ihr Lust habt. Lasst es uns gerne in dieser Sonntagsfrage wissen!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 04. Dezember