Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon beleuchtet die Ursprünge von Bayonetta

Bayonetta und kein Ende in Sicht. Wer hätte das damals gedacht? Kurz nach Bayonetta 3 hat Nintendo bei The Game Awards 2022 schon das nächste Spiel angekündigt. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sieht nach einem Ableger zur Serie aus.

Uns erwartet die Vorgeschichte zu Bayonetta in einem völlig neuen Stil. Wir steuern die jung Cereza durch eine kunterbunte Welt, die wir schon sehr bald erkunden dürfen. Denn mit dem 17. März 2023 gibt es bereits einen Termin. Bayonetta Origins erscheint für Nintendo Switch.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Nintendo, PlatinumGames