Wild Hearts stellt euch im neuen Trailer einige seiner gigantischen Kemono vor

Wir würden Wild Hearts bei der nächtlichen Show zu The Game Awards 2022 wiedersehen, so viel war klar. Die Macher hatten den Auftritt schon vorab bei Twitter bestätigt. Bei der Show präsentierte man einen neuen Trailer.

In Wild Hearts von Electronic Arts und Omega Force verschlägt es euch in eine Welt, die vom feudalen Japan und Fantasy-Elementen inspiriert ist. Eure Aufgabe ist es, das Gleichgewicht in Azuma wiederherzustellen. Das besteht zwischen Bestien namens Kemono und einer uralten Technologie namens Karakuri.

Der neue Trailer widmet sich den Kemono und stellt drei von ihnen konkret vor: Deathstalker, Amaterasu und Golden Tempest. Kemono sind die Verkörperung der Kraft der Natur. Diese gigantischen Biester verschmolzen im Laufe der Zeit mit ihrer Umgebung und passten ihre Umgebung an ihre Bedürfnisse an.

Die Veröffentlichung erfolgt am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store und Origin. Für Konsolen wird es eine physische Version geben, die bereits vorbestellbar* ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wild Hearts, Electronic Arts, Koei Tecmo, Omega Force