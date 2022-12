Gizoku Tantei Nosuri: So spielt sich die Visual Novel zur Utawarerumono-Reihe

Aquaplus hat den ersten längeren Trailer zu Gizoku Tantei Nosuri veröffentlicht. Am 22. Dezember erscheint in Japan die Spin-off-Visual-Novel zur Utawarerumono-Reihe für PS4 und Switch. Der Titel bedeutet in etwa „Edle Diebin und Detektivin Nosuri“.

Haku führt ein friedliches Leben in der imperialen Hauptstadt von Yamato. Die Hauptrolle gebührt jedoch natürlich Nosuri. Sie nimmt die Rolle einer edlen Diebin ein und hilft jenen, welche in Not sind. Sie hat sich vorgenommen, das Böse zu entlarven, welches die Hauptstadt bedroht. Auch weitere bekannte Gesichter haben einen Auftritt.

Bei den Ermittlungen führt ihr Verhöre durch und gelangt so an neue Informationen. Eure Erkenntnisse könnt ihr dann präsentieren. Die Geschichte kann sich dadurch verzweigen und zu unterschiedlichen Enden führen.

Aquaplus hat gerade erst den 20. Geburtstag der Utawarerumono-Reihe mit Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten gefeiert – hierzulande nur für PCs, in Japan auch auf Konsolen. Ob wir hierzulande dennoch auf Gizoku Tantei Nosuri hoffen dürfen?

Trailer zu Gizoku Tantei Nosuri

via Gematsu, Bildmaterial: Gizoku Tantei Nosuri, Aquaplus