SAND LAND Project: Bandai Namco und Akira Toriyama stellen gemeinsames Projekt vor

Bandai Namco hat das SAND LAND Project angekündigt. Das Projekt basiert auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama. Es ist nicht ganz klar, wenngleich zu erwarten, dass es sich um ein Videospiel handelt. Am 17. Dezember möchte man weitere Details enthüllen, bis dahin soll ein Teaser-Trailer genügen.

Der Originalmanga erschien im Jahr 2000 in der Weekly Shonen Jump. Der Manga stammt aus der Feder von Akira Toriyama, der vor allem für Dragon Ball bekannt ist. Bandai Namco bietet diese Story-Synopsis an:

In einer Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden, bilden Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Rao, ein Kleinstadt-Sheriff, ein Tag-Team und begeben sich auf die Suche nach dem Phantomsee irgendwo in der Wüste.