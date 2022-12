Ex-Zelda-Director erobert mit Anime-Kurzfilm zu Infinity Nikki euer Herz

Nach der Ankündigung von Infinity Nikki haben Papergames und Kentaro Tominaga nachgelegt. Ein etwa siebenminütiger Anime-Kurzfilm führt euch in die Story-Hintergründe zu Infinity Nikki ein und wird vielleicht auch euer Herz erobern.

Der Kurzfilm erzählt, wie Protagonistin Nikki in die riesige Fantasiewelt gelangt ist, die ihr in Infinity Nikki erkundet. Ihr seht die Protagonistin dabei im Alter von vier Jahren. Sie beweist viel Mut und wird belohnt.

Infinity Nikki wurde vor wenigen Tagen für PlayStation 4, PlayStation 5, PCs und Android angekündigt und bekam vor allem durch einen Fakt viel Aufmerksamkeit. In leitender Rolle arbeitet nämlich Kentaro Tominaga an dem Projekt. Er war zuvor an vielen Zelda-Spielen beteiligt und begleitete die Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild sogar als Director.

Viele spielerische Parallelen haben Infinity Nikki und Zelda allerdings nicht, wie der Ankündigungstrailer zeigte. Euch verschlägt es mit Nikki und eurem Begleiter Momo in eine Fantasiewelt. Bei eurer Erkundung könnt ihr zahlreiche Outfits überstreifen, mit denen sich auch eure Fähigkeiten ändern.

Neben dem Anime-Kurzfilm hat Papergames auch noch ein Musikvideo zum Spiel veröffentlicht. „Bloom Up“ wird hier von Nikki gesungen – oder vielmehr von ihrer Synchronsprecherin Kana Hanazawa. Einen Veröffentlichungstermin für Infinity Nikki gibt es noch nicht.

Anime-Promo zu Infinity Nikki:

