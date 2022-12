Hellboy Web of Wyrd will den Geist der Comic-Vorlage in einem Videospiel einfangen

Good Shepherd Entertainment und Dark Horse Comics haben Hellboy Web of Wyrd für PCs und Konsolen angekündigt. Die Videospiel-Adaption von Mike Mignolas beliebtem Hellboy-Franchise wird von Upstream Arcade entwickelt und wird ein Roguelite-Action-Adventure.

Willkommen im Butterfly House, ein mysteriöses Anwesen voller abartiger Winkel und Nichteuklidischer Geometrie, das vom Okkultisten Pasquale Deneveaux erbaut wurde, um ein Tor zum Wyrd – ein interdimensionales Netz aus wunderlichen und angsteinflößenden Daseinsebenen außerhalb unserer Welt – zu öffnen. Nachdem ein B.P.R.D.-Agent in dem Anwesen verschwindet, müssen Hellboy und sein Team die verbotenen Geheimnisse erkunden, die darin lauern.

Die Geschichte ist in Zusammenarbeit mit Mike Mignola entstanden. Lance Reddick leiht dem Hellboy seine markante Stimme. Man strebt eine „authentische Comic-Adaption“ an, eine spannende Geschichte mit düsterer Grafik und „schauriger Atmosphäre“. Hellboy Web of Wyrd befindet sich in Entwicklung für PCs, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Hellboy Web of Wyrd, Good Shepherd Entertainment, Dark Horse Comics