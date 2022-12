Crash Team Rumble ist ein teambasierter Multiplayertitel im Crash-Universum

Auch das wurde schon vorab hoch gehandelt: ein neues Crash Bandicoot bei The Game Awards. Am Ende stellten Activision und Toys for Bob tatsächlich Crash Team Rumble vor.

Vielleicht nicht das neue Crash, auf das viele Fans gehofft hatten. Crash Team Rumble ist ein teambasierter 4-vs-4-Multiplayertitel im Crash-Universum. Spielt als Crash, Dingodile oder eine Vielzahl weiterer Charaktere gegen eure Freunde.

„Wir freuen uns sehr, mit Crash Team Rumble eine neue Variante des Mehrspielermodus im Crash-Universum vorzustellen“, wird Co-Studioleiter Paul Yan von Toys for Bob zitiert. Sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen wolle man alles bieten.

Crash Team Rumble erscheint 2023 für PlayStation und Xbox.

Der Ankündigungstrailer:

