DYKG legt nach und berichtet über gleich drei Zelda-Spiele, die nie Realität wurden

Did You Know Gaming – das ist der Youtube-Kanal, der in dieser Woche einen Copyright-Strike von Nintendo für ein Video zu einem gecancelten Zelda-Spiel erhalten hat. Dieser Kanal hat heute ein Video hochgeladen, in dem man über drei gecancelte Zelda-Games spricht.

Oliver „wir brauchen Eier“ Kahn nickt anerkennend. Diesmal geht es um ein Zelda-Spiel für den SNES Super FX, ein Zelda-Spiel, aus dem letztlich etwas ganz anderes wurde und das legendäre Ura Zelda. Das letztere Spiel kennt man, es ist die nie veröffentlichte erweiterte Version von Ocarina of Time für das 64DD.

Das Spiel für den Super FX sollte auf Zelda II: The Adventure of Link aufbauen und Link schon damals in die 3D-Welt überführen. Dieses Projekt wurde vermutlich abgebrochen, weil Star Fox 64 noch fertig werden sollte, das ohnehin spät dran war. Das N64 stand schon in den Startlöchern.

Das zweite Spiel nennt man Zelda Diorama oder Zelda: Treasure Tracker und die Nähe zu Captain Toad: Treasure Tracker ist kein Zufall. Dieses Projekt habe demnach als Zelda-Ableger begonnen, bevor Toad ins Spiel kam. Der erste Boss in Treasure Tracker – ein Drache – sei wohl noch ein Überbleibsel aus den Zelda-Ideen.

Beide Projekte, Super FX und Zelda Diorama, sind keine Geheimnisse, sie wurden von den Entwicklern in diversen alten Interviews auf verschiedene Weise bereits angeschnitten oder angesprochen.

Auch Ura Zelda ist bereits eine lebende Legende, die PC Games hat in diesem Jahr zum Beispiel einen großen Artikel veröffentlicht. Aber auch hier hat DYKG einige neue Details aufgetrieben. Das neue Video ist nicht ganz so pikant wie das von Nintendo kürzlich angefochtene. DYGK hat einfach eine immense Recherche-Arbeit betrieben und unzählige (japanische) Interviews gewälzt. Aber Teile des Videos bauen auch auf Inhalten aus dem Gigaleak auf.

Das neue Video von DYKG:

