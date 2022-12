Tekken 8 gibt einen ersten Blick auf die Story und eine neue Spielmechanik

Katsuhiro Harada hatte uns mit einem vorweihnachtlichen Video höchstpersönlich darum gebeten, dass wir uns die Nacht freihalten. Wer das gemacht hat, wurde bei The Game Awards mit neuen Details zu Tekken 8 belohnt. Wer nicht, kann sich das alles natürlich auch noch am Freitag ansehen.

So oder so, jetzt seid ihr hier. Seht unten einen neuen Trailer, der euch in die Story einführt und erstes Gameplay bietet. Dabei wird auch das neue „Heat System“ angedeutet. Dieses System ermöglicht spezielle Moves und Verbesserungen des Charakters.

Tekken 8 setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt.

Vor allem optisch besticht der neue Trailer. Das war auch der Plan: Schon zur Ankündigung im September nannte Harada ein „noch nie dagewesenes visuelles und immersives Level“ als das Ziel für Tekken 8, das die „Power der Unreal Engine 5“ voll ausnutzen soll.

Der neue Trailer:

