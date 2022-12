The Last of Us Part I erscheint im März 2023 bei Steam und im Epic Games Store

Falls ihr euch gefragt habt, wann The Last of Us Part II endlich bei Steam erscheint, fragt euch nicht mehr länger. Denn natürlich ist erstmal der erste Teil an der Reihe. Der ist inzwischen mit The Last of Us Part I neu aufgelegt worden und diese Fassung wird nun am 3. März 2023 ihren Weg auf PC-Steam und in den Epic Games Store finden.

The Last of Us Part II wird folgen, das ist nicht offiziell, aber nur eine Frage der Zeit. Sonys PC-Taktik ist inzwischen leicht durchschaubar: Alles erscheint früher oder später für PCs. Längst plant man die Erlöse aus dem PC-Geschäft als Eckpfeiler im Geschäftsbericht ein.

Im Falle von The Last of Us Part I wurde die PC-Version sogar gleichzeitig mit der PS5-Version angekündigt, aber natürlich muss man den Sony-AnhängerInnen ein bisschen Exklusivzeit geben. Die ist im März dann beendet.

Der Ankündigungstrailer:

