Final Fantasy XVI: Das sind die deutschen Synchronsprecher und so klingen sie

Habt ihr in den frühen Morgenstunden nur den englischen Trailer zu Final Fantasy XVI von The Game Awards gesehen? Dann schaut euch jetzt unten den deutschen Trailer an – erstmals auch mit den deutschen SprecherInnen.

Clive Rosfield – Vincent Fallow

Joshua Rosfield – Gianluca Calafato

Jill Warrick (Kind) – Josephine Schmidt

Jill Warrick (junge Erwachsene) – Maria Koschny

Cidolfus Telamon – Daniel Welbat

Benedikta Harman – Kaya Marie Möller

Hugo Kupka – Tilo Schmitz

Dion Lesage – Toni Michael Sattler

Barnabas Tharmr – Johann Fohl

Wie gefällt euch die deutsche Sprecherriege?

Square Enix hat im Rahmen der The Game Awards auch den konkreten Veröffentlichungstermin zu Final Fantasy XVI mitgeteilt. Am 22. Juni 2023 soll das Spiel weltweit für PS5 erscheinen. Natürlich in verschiedenen Editionen.

Der deutsche Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix