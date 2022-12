DLC zu Elden Ring kommt: Kolosseum öffnet mit einem Update schon morgen seine Pforten

Von wegen The Game Awards. Bandai Namco hat heute ziemlich überraschend einen DLC zu Elden Ring angekündigt! So überraschend eigentlich auch wieder nicht, denn das Kolosseum war quasi seit der Veröffentlichung des Spiels ein Thema.

Das Kolosseum ebnet den Weg für PVP-Modi in Elden Ring und ist kostenlos. „Krieger, kommt hervor und sonnt euch in der Pracht des Kolosseums! Beweist im neuen Kolosseum-Update eure Stärke in Duellen und Kämpfen, zusammen oder allein“, heißt es von Bandai Namco.

Also kein Elden Ring bei The Game Awards? Trotz des Hype-Trailers? Bloomberg-Journalist Jason Schreier will sich damit nicht zufriedengeben. „Es fühlt sich so an, als würden sie den PVP-Kram aus dem Weg räumen vor der vollständigen DLC-Ankündigung bei The Game Awards“, so Schreier bei Twitter.

Der neue Trailer verrät euch mehr.

Der Colosseum-Trailer:

