Kizuna AI: Touch the Beat! ist ein VR-Rhythmusspiel, aber ihr braucht keine VR-Brille

Kizuna AI: Touch the Beat! hat den konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Wie Gemdrops ankündigte, wird das Rhythmusspiel zunächst am 22. Februar 2023 für PlayStation 5 und mit Unterstützung von PlayStation VR2 erscheinen. Am 27. April folgt die PS4-Version mit Unterstützung von PlayStation VR sowie Versionen für Nintendo Switch und Steam. Es gibt eine englische Umsetzung.

Wie es der Titel schon verrät, trefft ihr auf Kizuna AI und könnt ein VR-Rhythmusspiel bestreiten. Allerdings gibt es auch einen Modus, welcher ohne VR-Brille funktioniert. Zum Start sind 15 Songs verfügbar. DLC-Inhalte erscheinen später, dazu gehören neue Songs, Kostüme und mehr.

Aktueller Trailer zu Kizuna AI: Touch the Beat!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Kizuna AI: Touch the Beat!, Gemdrops