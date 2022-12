The Game Awards 2022: Bestätigte Spiele, bisherige Gerüchte und der Livestream

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag darf uns Geoff Keighley bei The Game Awards 2022 wieder seine geliebten „World Premieres“ um die Ohren hauen. Bevor das Hauptprogramm aus dem Microsoft Theater in Los Angeles um 1:30 Uhr startet, gibt es jedoch gleich ein doppeltes Vorprogramm.

Schon ab 22:00 Uhr gibt es das Format „Wholesome Snack“, welches sich auf entspannte Spiele spezialisiert hat. Hier soll es bereits die ersten Neuankündigungen aus dem Indie-Bereich geben.

Das eigentliche Vorprogramm zu The Game Awards startet um 1:30 Uhr mit dem „Opening Act“, präsentiert von Sydnee Goodman. Ihr könnt dort schon mit einem Dutzend der „World Premieres“ inklusive mehrerer Neuankündigungen rechnen. Auch einige der Awards vergibt man schon im Vorprogramm.

Bestätigte Auftritte und Gerüchte

Viele spannende Auftritte sind bereits bestätigt. Mit Naoki Yoshida steigen die Chancen, dass wir einen Trailer zu Final Fantasy XVI sehen und den Termin erfahren. Fix ist eine Ankündigung zu Crash Bandicoot und auch 505 Games plant eine Neuankündigung. Das nach wie vor nur für Japan angekündigte Blue Protocol von Bandai Namco wird ebenfalls gezeigt. Klar, es wird für den Westen auf der großen Bühne vorgestellt.

Gesichert sind des Weiteren Auftritte von Wild Hearts, Tekken 8, Baldur’s Gate III und Star Wars Jedi: Survivor. Zuletzt verdichteten sich auch die Gerüchte rund um Diablo IV. Gestern gingen Medien mit Anspielberichten eines frühen Builds online. Der Veröffentlichungstermin soll zudem der 5. Juni 2023 sein. Ob man das bestätigen wird?

Darüber hinaus freut sich Capcom explizit auf die Show. Hier darf man wohl am ehesten mit Street Fighter 6 rechnen, dessen Veröffentlichungstermin schon vorab im PlayStation Store kurzzeitig gelistet war. Mit Resident Evil 4 Remake hätte Capcom ein weiteres heißes Eisen der nächsten Monate im Feuer.

Vonseiten Square Enix ist mit Forspoken zu rechnen. Das Spiel steht nicht nur kurz vor seiner Veröffentlichung. PlayStation Japan ging auch frühzeitig mit einem Tweet online, der eine demnächst erscheinende, spielbare Demo verspricht. Square Enix veranstaltet am 9. Dezember allerdings auch einen Livestream zum Spiel.

Ebenfalls hoch im Kurs: DLC zu Elden Ring. Nach dem gestrigen PvP-Update wäre das Momentum da. Ein weiterer heißer Tipp ist eine Erweiterung zu Horizon Forbidden West. Das nächste Spiel von Hideo Kojima könnt Overdose sein. Geteasert wird das neue Projekt schon lange. Keighley ohne Kojima? Nahezu unvorstellbar. Einen weiteren Podcast wird man uns nicht zumuten.

Nicht nur Videospiele erwarten uns. Geoff Keighley fragte heute Nacht vielsagend, ob sich die Fans auch auf Der Super Mario Bros. Film freuen. Der nächste Trailer? Auch musikalische Darbietungen sind versprochen. Neben Hozier tritt auch das The Game Awards Orchestra auf.

8. Dezember um 22:00 Uhr – Wholesome Snack

9. Dezember um 1:30 Uhr (Twitch) – The Game Awards 2022

Bildmaterial: The Game Awards 2022