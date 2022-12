Der Anime zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel startet im Januar in Europa

Falcom und Tatsunoko Production haben die Anime-Adaption The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War datiert. Die Ausstrahlung startet demnach in Japan bereits am 8. Januar 2023. In Europa übernimmt Crunchyroll ebenfalls noch im Januar. Zudem gibt es auch den zweiten Trailer.

Während die vierteilige Videospielreihe den Abenteuern von Rean Schwarzer und seiner Gruppe in Erebonia folgt, legt die Anime-Serie einen anderen Fokus. Die Serie soll die Handlung aus der Sicht eines neuen Charakters namens Lavian Winslet erzählen. Schauplatz wird Nord-Ambria, im Nordwesten Zemurias, sein.

Lavian bildet dabei eine Truppe zusammen mit Martin S. Robinson, Iseria Frost und Talion Drake bei den Northern Jaegers. Zusammen sollen sie eine riskante Undercover-Mission in Erebonia ausführen. Aber auch Rean Schwarzer hat einen Auftritt.

Der neue Trailer präsentiert auch das Opening-Theme „The story so far“.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War, Falcom, Crunchyroll, Tatsunoko Production