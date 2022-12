Adventure Academia: The Fractured Continent ist nun hierzulande erhältlich

PQube veröffentlicht heute das Strategie-RPG Adventure Academia: The Fractured Continent hierzulande für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam. Den passenden Launchtrailer seht ihr weiter unten. Auf allen Plattformen steht zudem eine Demo bereit. Es gibt auch eine physische Veröffentlichung.

Das Spin-off-Spiel ist in der Welt von Class of Heroes angesiedelt. Der Kontinent Pedra beheimatet vier Nationen, doch er befindet sich in einer schweren Krise. Die gesamte Insel verwandelt sich langsam in einen Labyrinth-artigen Kerker und Monster streifen durch die Länder. Das ist das Stichwort für unseren charmanten Protagonisten Alex.

Alex begibt sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater. Mithilfe des Herrscher-Orbs, einem alten Artefakt, das seit Generationen in seiner Familie weitergegeben wird, kann Alex auf dem Schlachtfeld andere Wesen befehligen.

Mit seinem Kindheitsfreund Citrin im Schlepptau und seinem trotteligen Berater Lazuli versucht er, die Wahrheit hinter den Anomalien zu finden, die das gesamte Volk von Pedra bedrohen.

Der Launchtrailer zu Adventure Academia: The Fractured Continent

Bildmaterial: Adventure Academia: The Fractured Continent, PQube Games, Acquire