Beyond the Dawn: Ein Trademark zu Tales of Arise überrascht die Fans

Hat Bandai Namco doch noch etwas mit Tales of Arise vor? Das suggeriert ein neues Trademark, welches sich die Firma in Europa gesichert hat. Demnach steht hier jetzt die Marke Tales of Arise: Beyond the Dawn in den Büchern.

Es wäre durchaus eine Überraschung, wenn es mit Tales of Arise in irgendeiner Form weitergeht. Schon vor der Veröffentlichung sagte Producer Yusuke Tomizawa, dass Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten solle.

Auch nach dem Verkaufserfolg von Tales of Arise änderte er seine Meinung nicht. Tales of Arise sei mit einer vollständig eigenständigen Geschichte konzipiert und würde ganz gut ohne ein Sequel auskommen. Statt auf Tales of Arise aufzubauen, will man lieber „weiterhin die Herausforderung annehmen, […] neue Fans für die weitere Expansion von JRPGs zu gewinnen“.

Haben sich diese Pläne geändert?

via Siliconera, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco