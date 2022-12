Hideo Kojima stellt endlich sein neues Spiel vor und es ist Death Stranding 2

Im Rahmen der The Games Awards 2022 hat Hideo Kojima wie erhofft sein neues Spiel präsentiert. Am Ende ist es doch „nur“ Death Stranding 2, was für Kojima-Verhältnisse ein wenig unaufgeregt scheint. Die Fortsetzung ist schon lange ein offenes Geheimnis. Death Stranding war – also neue IP – ein millionenfach verkaufter Erfolg.

Es ist das Spiel, welches Kojima in den letzten Wochen mit Silhouetten bereits angedeutet hatte. Norman Reedus ist wieder mit von der Partie, dazu gesellen sich Lèa Seydoux, Elle Fanning, Shiolo Kutsuna und Troy Baker. Und natürlich ein Baby.

Death Stranding 2 ist dabei bisher nur der Arbeitstitel. Nach dem Video betrat Hideo Kojima die Bühne seines Kumpels Keighley und war wie immer: „Ich kann noch nicht konkret werden“, so Kojima, der Fans darum bat, den Trailer nach Hinweisen durchzusuchen.

Wohl aber bestätigte Kojima im Anschluss, dass er noch an einem weiteren „Experiment“ arbeitet, ebenso wie an visuellen Inhalten. Im Juni enthüllte er eine Zusammenarbeit mit Xbox, die nach wie vor konkret vorgestellt werden muss. Außerdem schwebt immer noch „Overdose“ durch den Raum.

Enthüllung und Trailer:

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Death Stranding 2, Kojima Productions