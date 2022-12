Star Wars Jedi: Survivor führt das Abenteuer von Cal Kestis im März 2023 weiter

Die Ankündigung von Star Wars Jedi: Survivor bei The Game Awards 2022 war kein Geheimnis mehr. Am 17. März 2023 wird der neue Ableger für PCs, Xbox Series und PS5 erscheinen. Jedi Cal Kestis kehrt zurück und nimmt euch in einem Third-Person-Abenteuer mit auf eine Reise durch die gesamte Galaxie.

Fünf Jahre nach Star Wars Jedi: Fallen Order ist Cal kein Padawan mehr und geht seinen Weg als Jedi weiter. Aber angesichts der sich abzeichnenden Bedrohung durch das Imperium an jeder Ecke kann Cal sich glücklich schätzen, seinen treuen Droiden BD-1 an seiner Seite zu haben – ebenso wie neue und vertraute Gesichter, die ihm bei seinen Abenteuern helfen.

Gefährlich wird es trotzdem.

Der Ankündigungstrailer:

