Fire Emblem Engage erhält einen Erweiterungspass mit neuer Geschichte und Emblemen

Bei den nächtlichen The Game Awards hat auch Nintendo mitgemischt. Zu Fire Emblem Engage kündigte man dabei einen Erweiterungspass an, wie man dem jeweils so schön sagt. Insgesamt vier DLC-Wellen sind geplant, der Kostenpunkt beträgt 29,99 Euro.

Welle 1 steht am 20. Januar 2023 an, also am Veröffentlichungstag des Grundspiels. Hier gibt es neue Embleme, sprich Charaktere. Edelgard, Dimitri und Claude aus Three Houses sind das zunächst. Wer den entsprechenden Armring trägt, erhält auch noch 20 % mehr Erfahrung. Auch Tiki stößt in Welle 1 hinzu, ihr Armring sorgt für bessere Statuswerte nach einem Level-up. Abgerundet wird das mit weiteren nützlichen Gegenständen.

Die weiteren drei Wellen sollen bis Ende 2023 folgen. Welle 2 und 3 glänzen mit weiteren Emblemen, Welle 4 gar mit einer neuen Geschichte. Insbesondere gibt es dann neue Charaktere und Karten.

Neben dem Trailer zum Erweiterungspass gibt es auch noch ein neues Video aus Japan.

Während dieses Krieges riefen die Bewohner von Elyos sogenannte Embleme herbei – Helden aus anderen Welten, die ihnen zur Seite standen. Mit der Hilfe der Embleme kämpften die Krieger aller Nationen gemeinsam gegen den Dämonendrachen und schafften es schließlich, ihn zu verbannen. Doch nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Dämonendrache bald wiedererweckt werden könnte …

Nach den Warriors-Ablegern erwartet Fire-Emblem-Fans mit Fire Emblem Engage wieder ein klassisches Taktik-RPG. Die „Divine Edition“ zum Spiel ist bereits allerorts ausverkauft. Eine Standardversion findet ihr bei Amazon*. Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar 2023.

Der Erweiterungspass

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neuer japanischer Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Fire Emblem Engage, Nintendo, Intelligent Systems