The Lords of the Fallen bietet mit einem düsteren Teaser-Trailer neue Einblicke

Als Hexworks bei The Game Awards den ersten Teaser-Trailer zu The Lords of the Fallen zeigte, warfen in den Chats einige NutzerInnen Schlagwörter wie „Bloodborne 2“ in den Ring. Stellenweise, von der Atmosphäre und der Farbgebung, passt das durchaus. Aber da gehört natürlich noch mehr dazu.

Jetzt könnt ihr euch den Teaser-Trailer aber erstmal selbst ansehen, falls ihr das heute Nacht nicht schon getan habt. Bei The Lords of the Fallen handelt es sich um ein Reboot des gleichnamigen Spiels unter Verwendung der Unreal Engine 5.

Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Helden erstellen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen – ein neues Feature für das Franchise.

Der Teaser-Trailer wurde „vollständig im Spiel aufgenommen“. Erscheinen soll das Spiel für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. The Lords of the Fallen spielt tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer.

Der neue Teaser-Trailer:

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks