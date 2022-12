Cyberpunk 2077: CD Projekt RED zeigt neues Gameplay zur Erweiterung Phantom Liberty

CD Projekt RED gab bei The Game Awards 2022 in dieser Woche neue Einblicke zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Ein neuer Teaser-Trailer zeigt neues Gameplay und enthüllt vor allem auch neue Charaktere.

Einer davon ist Solomon Reed, der von Idris Elba gespielt wird. Der Schauspieler wurde mit seinen Rollen in Luther, Fast and Furios: Hobbs and Shaw und The Suicide Squad bekannt. Er steht jetzt also an der Seite von Keanu Reeves, der natürlich erneut in der Haut von Johnny Silverhand steckt.

Die Erweiterung wird nicht für die letzte Generation erscheinen, PlayStation 4 und Xbox One lässt man diesmal besser gleich aus. Einen Termin gibt es nicht, der DLC ist aktuell für 2023 geplant.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED