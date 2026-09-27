Das war … Kalenderwoche 39/2026

Einige Details zu Final Fantasy, der Umbau bei Xbox und eine teure Sammlerbox haben uns durch die Woche begleitet. Einige spannende Neuankündigungen und viele Trailer sind ebenfalls den einen oder anderen Blick wert. Zum Schluss findet ihr schließlich noch vier neue Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach und nach tauchen aus Interviews weitere Details zu Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) auf. So gab es einige Aufregung um ein Level-up-Feature, falls man sich auf die Story fokussieren möchte. Weitere spannende Details betrafen den Umfang sowie den Wiederspielwert. Zu Final Fantasy XV können sich Fans zudem eine neue Vinyl sichern.

Bei Xbox geht der Umbau in hohem Tempo weiter. So sind Rare und Halo neu bei Activision, während Ninja Theory die Schließung droht. Das sind noch nicht einmal alle Umbauarbeiten.

Schon viele Schlagzeilen produziert hat Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series). Der neuste Streich: eine sündhaft teure Sammlerbox. Für 400 Euro gibt es insgesamt zehn Objekte, aber leider kein Spiel.

Neu enthüllt wurde das Projekt DAWNGAZER (PS5, Switch 2, PC), welches nicht zufällig an Vanillaware-Titel erinnert. Überraschend kam die Ankündigung von Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, es handelt sich um ein VR-Remake. Weitere spannende neue Titel sind der Putz-Horror Dust till Dawn (PC) und die Cozy-Life-Sim WonderPaws (PC, Mobil). Nach der Verschiebung von Decapolice (PS5, Switch 2, PC) gibt es nun einen kompakten Trailer und zwei ausführliche Gameplay-Videos von Level-5. Es handelt sich um die Demo der Tokyo Game Show 2026, welche auch zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (PS5, Switch, Switch 2, PC) in Videoform verfügbar ist.

Zu Rayman Legends Retold (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) gab es eine Verschiebung und den Übersichtstrailer. Fans von Monster Hunter Wilds (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) freuen sich auf die kommende Erweiterung sowie die Switch-2-Version, zu welcher es Gameplay-Eindrücke gibt. Bei Mega Man: Dual Override (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) hatte Proto Man seinen großen Auftritt und die Remakes von Resident Evil 2, 3 und 4 erscheinen schon bald für Switch 2. Neu erhältlich und sehr erfolgreich ist TCG Card Shop Simulator (PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) und auch Woodo (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) ist mit viel Lob gestartet. Bei letzterem Titel handelt es sich um ein 3D-Malbuch zum Anfassen.

Sehr ambitioniert zeigt sich Genigods: Nezha (PS5, Xbox Series, PC), wie ihr in kommentiertem Gameplay überprüfen könnt. Weitere Videos könnt ihr euch zu Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) ansehen und dabei in Nostalgie schwelgen. Sehr interessant könnte das Projekt Sleepless Wilds (PC, Mobil) werden, welches mit Zelda-Anleihen aufhorchen lässt. Den Weg auf Konsolen findet schon bald Luma Island. Schon nächste Woche geht Version 4.6 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) an den Start und Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) stellt auf Version 1.4. Den 40. Geburtstag gefeiert hat Castlevania mit einem Video, welches zu Diskussionen führte.

Mit einem speziellen Song machte BanG Dream! Our Notes (Mobil) von sich reden, zum Start des Rhythmusspiels gab es jedoch Probleme. Sony hat unterdessen einen speziellen DualSense-Controller vorgestellt. Bereits in wenigen Tagen startet in Japan Suikoden: The Anime, wir müssen hingegen weiter warten. Im kommenden März geht das Konzert Persona Super Live 2027 über die Bühne. Zwei spezielle News haben wir noch zu Pokémon: So hat es Pikachu in den Weltraum geschafft, wir Erdlinge können uns dafür immerhin an entspannender Musik zu Pokémon Pokopia (Switch 2) erfreuen.

Damit kommen wir nun noch zu den neuen Reviews von JPGAMES. Neue Horror-Wege hat Silent Hill: Townfall (PS5, PC) (zum Testbericht) eingeschlagen und diese sind gelungen. Vor allem ein zentrales neues Feature konnte uns überzeugen. Zudem haben wir uns in die Lüfte erhoben mit Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die Luftkämpfe überzeugen und für Langzeitmotivation ist gesorgt, einzig die Story ist etwas ausufernd. Ebenfalls noch angesehen haben wir uns die Switch-2-Version von Xenoblade Chronicles 2 (zum Testbericht). Die Überarbeitung ist dabei gelungen, obwohl man dem Titel das Alter manchmal anmerkt. Etwas spezieller ist unser viertes Review der Woche, denn bei Das ultimative Final Fantasy XIV Kochbuch Band 2 (zum Testbericht) sind auch eure Künste in der Küche gefragt.

Abschließend haben wir noch einen Anspielbericht für euch. Das Rhythmusspiel BanG Dream! Our Notes (Mobil) ist durchaus solide, aber die Konkurrenz ist eben auch stark.