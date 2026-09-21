Neverness to Everness öffnet endlich Pukaland – und Version 1.4 hat noch viel mehr zu bieten

Perfect World Games und Hotta Studio haben Version 1.4 von Neverness to Everness ausführlich vorgestellt. Das nächste große Update hört auf den Namen „Um wen die Verse trauern“ und erscheint bereits am 30. September.

Mit dabei sind neue Geschichten, zwei neue S-Rang-Charaktere, die Rückkehr von Lacrimosa, ein komplett neues Gebiet, zahlreiche Minispiele und Kampfherausforderungen sowie die zweite Phase der Porsche-Kollaboration. Auch einige kostenlose Belohnungen warten wieder.

Blackbird und Akane stehen im Mittelpunkt

Die Geschichte von Version 1.4 wird in zwei Hälften aufgeteilt. Nachdem die Handlung rund um den „scharlachroten Buchstaben“ mit Version 1.3 weitgehend abgeschlossen wurde, wartet zunächst eine neue Episode der Hauptgeschichte.

Diesmal erhalten wir eine Einladung von Blackbird. Die Hexe möchte uns auf eine Reise mitnehmen – wohin diese führt und was genau dahintersteckt, lässt die heutige Vorstellung allerdings noch weitgehend offen.

In der zweiten Hälfte gibt es dann ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Akane Rin kennen wir bereits seit Version 1.0. Gemeinsam mit der Musikerin gründeten wir damals die Band „The Whoots!!!!“. Ihre Geschichte wird nun endlich fortgesetzt.

Passend dazu werden beide Figuren auch spielbar. Blackbird erscheint in der ersten Hälfte als neuer S-Rang-Charakter mit dem Attribut Psyche. Als Hexe setzt sie im Kampf auf entsprechend übernatürliche Fähigkeiten. Eine Besonderheit gibt es auch bei der Erkundung: Blackbird kann sich in einen Vogel verwandeln und auf diese Weise die Open World erkunden. Mehrere neue Outfits sind ebenfalls vorgesehen.

In der zweiten Hälfte folgt Akane als S-Rang-Charakter mit dem Attribut Lakshana. Ihre E-Gitarre ist dabei nicht nur Dekoration, sondern wird direkt als Waffe eingesetzt. Auch außerhalb der Kämpfe darf musiziert werden: Mit Akane könnt ihr in der Open World jederzeit zur Gitarre greifen. Für sie sind ebenfalls mehrere Outfits geplant.

Zusätzlich feiert Lacrimosa in Version 1.4 ihre Rückkehr. Entsprechend werden die jeweiligen S-Rang-Arcs mit den Charakteren verfügbar sein.

Pukaland öffnet endlich seine Pforten

Eines der größten Highlights dürfte allerdings Pukaland werden. Der schon länger angeteaserte Vergnügungspark öffnet mit Version 1.4 endlich seine Tore und befindet sich auf einer eigenen Insel.

Der Park ist in verschiedene Zonen unterteilt und bietet zahlreiche Fahrgeschäfte, Attraktionen und Minispiele. Unter anderem könnt ihr einen Irrgarten und ein Geisterhaus erkunden oder einem ziemlich ungewöhnlichen Vulkan begegnen, der Schokolade speit. Natürlich treiben sich in Pukaland auch neue Anomalien herum.

Durch die Aktivitäten lassen sich Puka-Sterne verdienen, die anschließend gegen verschiedene Preise eingetauscht werden können. Damit soll Pukaland deutlich mehr als nur eine neue Kulisse innerhalb der Open World werden.

Für zusätzliche Beschäftigung sorgt ein neuer Kampfmodus mit mehr als 1000 Etagen, auf denen entsprechend zahlreiche Auseinandersetzungen warten. Deutlich alberner geht es bei einem neuen 1-gegen-1-Shooter-Minispiel zu: Hier verkleiden sich die TeilnehmerInnen als Kekse und treten gegeneinander an. Weitere Minispiele sind ebenfalls Teil des neuen Vergnügungsparks.

Neue Porsche, Belohnungen und weitere Verbesserungen

Auch die laufende Porsche-Kollaboration geht in ihre zweite Phase. Mit dem Porsche 911 Turbo und dem Porsche Taycan Turbo GT kommen gleich zwei weitere Fahrzeuge hinzu, die freigeschaltet werden können. Der Porsche aus der vorherigen Version kehrt ebenfalls zurück.

Natürlich gibt es mit Version 1.4 auch wieder diverse kostenlose Belohnungen. Neben den üblichen Anmeldeboni mit Pulls erhalten alle SpielerInnen nach dem ersten Login in die neue Version noch einmal zehn zusätzliche Pulls. In der zweiten Hälfte folgen weitere Boni sowie ein kostenloses Outfit für Akane.

Daneben wird eine neue Ladder mit eigenen Belohnungen eingeführt, die neben der bereits bekannten Stadt-Tycoon-Ladder bestehen wird. Verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen runden das Update ab.

Und wie mittlerweile üblich, wurden auch wieder einige Geschenkcodes für zusätzliche In-Game-Belohnungen verteilt: „WITCHHOUSE“, „THEWHOOTS“, „PUKALANDGOGO“.

Mit Blackbird und Akane, der Fortsetzung zweier Geschichten, Pukaland, neuen Herausforderungen, Minispielen und weiteren Porsche-Fahrzeugen fällt Version 1.4 damit ziemlich umfangreich aus. „Um wen die Verse trauern“ erscheint am 30. September für Neverness to Everness.

NTE 1.4 PV:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio