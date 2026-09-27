Zelda: Breath of The Wild meets Unreal Engine 5: Sleepless Wilds startet ersten Test in China

Das Spiel Sleepless Wilds (未眠野) – das Open-World-RPG des neu gegründeten Studios ZEALORY Games – hat zu seinem ersten geschlossenen Test in China einen 18-minütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht.
Bereits vor wenigen Tagen, genauer am 9. September, gab es einen ersten Trailer zum Spiel, welcher spielerisch sehr nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in der Unreal Engine 5 aussah – nicht nur wegen seiner Erkundung und der vielen Physik-Spielereien.
Ob Sleepless Wilds allerdings überhaupt auf der Unreal Engine 5 basiert, ist noch nicht bestätigt. Aufmerksamkeit erzeugt das Spiel jedenfalls schon mal: Das Video wurde auf der chinesischen Plattform Bilibili inzwischen über 13 Millionen Mal aufgerufen.
Der Trailer zeigt die Physik-Engine, Puzzles und Kämpfe
Der neue Trailer zeigt einen Einblick in eine der Inselregionen des Spiels. Highlight ist sicherlich die Physik- und Chemie-Engine, in der nahezu alles in der Welt auf alles andere reagiert: Feuer, Metall, Stein und Wind lassen sich miteinander kombinieren, um schwierige Kämpfe zu bestehen und knifflige Rätsel zu lösen.
Die Spielwelt scheint grenzenlos: Sowohl das Land als auch das Meer können erkundet werden. Dazu gibt es eine unterirdische Gesteinsschicht, in die sich die SpielerInnen hineingraben können – auch im Koop-Modus. Laut dem Studio gibt es umso mehr Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, je mehr Personen beteiligt sind.
Nicht nur bei Reddit und Youtube ziehen erste Interessierte viele Vergleiche, vor allem zu Zelda: Breath of the Wild. Im Protagonisten von Sleepless Wilds sehen sich viele an Jungran aus Wuthering Waves erinnert. „Wuthering of the Wild?“, fragt ein Reddit-Nutzer. Abzuwarten bleibt, ob Sleepless Wilds überhaupt im Westen startet.
Das Gameplay:
Das PV:
via Reddit, Bildmaterial: Sleepless Wilds, ZEALORY Games
5 Kommentare
Animationstechnisch wieder butterweich, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Die Kämpfe machen einiges her und wirken sehr dynamisch - in dem Punkt glänzen die Studios aus dem Reich der Mitte immer öfter. Auch die Welt ist an sich gut gestaltet, allerdings wirken diese Schienen mit den Wägen ziemlich deplatziert und wie ein Gimmick. Die KI hat mich stellenweise beeindruckt, wie sie den Spieler in verschiedenen Situationen aus der Patsche hilft oder überraschend vorausschauend agiert.
Beim Erkunden, manchen Gegnern (wie dem Steingolem) und den Rätseln haben sie aber eine Schippe "Inspiration" zu viel genommen. Das wirkt nahezu 1:1 wie aus BotW übernommen.
sieht sehr gut aus, kommt hoffentlich zu uns auf PS5 und Co. raus :3
Das sieht wirklich verdammt gut aus und sehr spaßig.
Die Ähnlichkeit ist natürlich nicht zu übersehen. Man orientiert sich schon sehr stark an Breath of the Wild. Dennoch kann man hier und da auch eigene Ideen oder Verbesserungen erkennen. Vielleicht wird das am Ende gar das "Breath of the Wild", was ich mir erhofft hatte damals.
Ne Switch Version wirds kaum noch geben davon aber ganz vielleicht würde ich hier tatsächlich nochmal eine Ausnahme machen und es mir für PC holen, falls mein Laptop es gestemmt bekommen sollte. Hoffentlich wirds eine Demo geben, um das auszuprobieren. Solange das am Ende nicht noch Gacha oder Free 2 Play wird, man weiß ja nie xD, hät ich enorm Bock drauf^^
Das sieht schon hübschig aus, aber damn... Der Bre klingt sogar wie sein Vorbild!
Bin echt beeindruckt. Werde ich mal im Auge behalten, auch wenn es schon an manchen Stellen sich vielleicht ein wenig zu sehr inspiriert.