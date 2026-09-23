Monster Hunter Wilds für Switch 2 soll nicht abgespeckt sein, aber anfangs lief es gar nicht

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 kündigte Capcom fast schon beiläufig eine „Switch 2“-Version von Monster Hunter Wilds an. Inzwischen wissen wir, dass die Portierung am 4. Dezember 2026 für die Hybridkonsole von Nintendo erscheint.

Anlässlich der Tokyo Game Show sind nun weitere Informationen zu dieser Version erschienen, die unter anderem die technischen Aspekte mehr beleuchten. Auf der offiziellen Website zum Spiel hat Capcom die Angaben zur Auflösung und Bildrate der „Switch 2“-Version aufgeführt.

Sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus liegt die Zielrate des Spiels bei 30 FPS. Je nach Einstellung fällt die Auflösung anders aus. Im Qualitätsmodus sollen 1260p erreicht werden, im Leistungsmodus sind es im TV-Modus 1080p. Im Handheld-Modus werden es 864p sein.

Wie das aussieht, konnten bereits einige Redaktionen bei Capcom und auf der TGS erleben. Ein Video von GameSpot weiter unten zeigt euch, wie sich der monströse Titel im Handheld-Modus schlägt.

Keine abgespeckte Version

In einem neuen Interview mit der Famitsu sprach das Entwicklerteam über die Arbeit an der „Switch 2“-Version, die bereits im Juni 2025 begann. Das Team hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Version zu erschaffen, die sich nicht minderwertig oder abgespeckt anfühlt im Vergleich zu anderen Konsolen.

Zu Beginn lief das Spiel auf der neuen Hardware überhaupt nicht. Daher konzentrierte man sich zunächst darauf, den Titel in einen spielbaren Mindestzustand zu bringen, ohne sich sofort Gedanken über die finale Produktqualität zu machen.

Sobald das Spiel lief, begann die schrittweise Leistungssteigerung und Anpassung, um die Qualität wieder auf das eigene Niveau anzuheben. Die beim Testen gewonnenen Erkenntnisse helfen dem Team ebenfalls dabei, Verbesserungen für die bestehenden Plattformen umzusetzen.

Für das kommende Jahr hat Capcom die Erweiterung Monster Hunter Wilds: Ascendance für PS5, Xbox Series und PC via Steam angekündigt. Diese soll ebenfalls für die Switch 2 erscheinen. Wann genau dies geschehen wird und ob alle Versionen zeitgleich erscheinen werden, hat Capcom jedoch noch nicht verraten.

Der aktuelle Trailer:

„Switch 2“-Gameplay

via GoNintendo, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom