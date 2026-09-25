BanG Dream! Our Notes legt einen holprigen Start mit technischen Problemen hin

Über zwei Millionen Fans weltweit haben auf BanG Dream! Our Notes gewartet, doch der Start war holprig und hatte eine ungeplante Serverwartung über viele Stunden zur Folge. Seit dem 24. September um 13 Uhr ist das Spiel endlich live – und die Server hatten direkt für mehrere Stunden mit dem Ansturm zu kämpfen.

Besonders unglücklich: Zwei Tage vor Erscheinung wurde bekannt gegeben, dass sich der Vorab-Download verzögern wird, und am 23. September veröffentlichte das japanische Team auf Twitter eine formelle Entschuldigung: Aufgrund laufender Google-Play-Prüfungen in Japan werde das Spiel nicht wie geplant erscheinen – das genaue Startdatum blieb zunächst unklar.

Bis heute erreichte der Beitrag bei Twitter 1,7 Millionen Aufrufe, was für die Relevanz des Titels spricht, aber gleichzeitig auch die Menge an Frustration erahnen lässt, welche die Fans verspürten.

Nach Startproblemen stabilisiert sich das Spiel

Unmittelbar nach der Veröffentlichung am 24. September um 13 Uhr waren zuerst die Login-Server des Spiels überfordert – und auch dazu veröffentlichten Fromtokyo, Bushiroad und Bilibili Game eine Entschuldigung auf den offiziellen Kanälen.

Auch das Gameplay und die Synchronisation der Spieldaten waren von den Serverproblemen betroffen, wie mehrere Videos auf Twitter zeigen. Inzwischen sind diese aber größtenteils behoben, sodass nun alle Fans Zugriff auf das neue Rhythmusspiel haben sollten. Nun sollten alle das Rhythmusspiel mit den neuen Storys rund um die Bands MyGO!!!!!, Ave Mujica, Mugendai MewType, millsage und Ikka Dumb Rock! genießen können.

Start-Inhalte und erste Boni

Für Aufsehen sorgte sicherlich die Veröffentlichung des Lady-Gaga-Covers Abracadabra von Ave Mujica in BanG Dream! Our Notes, wozu inzwischen auch ein Musikvideo und ein Gameplay-Video vorhanden ist. „Dieses Musikvideo interpretiert den weltweit bekannten Song ‚Abracadabra‘ mit neu produzierten Bildern und Performances neu und bringt dabei den einzigartigen musikalischen Reiz von BanG Dream! Our Notes zur Geltung„, so Bilibili Game.

Zur Feier des offiziellen Starts wird der „Mission Pass“ der ersten Saison für alle Spieler kostenlos freigeschaltet. Hier gibt es Zusatzbelohnungen wie Gacha-Tickets, die Key-Visual-„Snapshot“-Karte zum Gedenken sowie ein exklusives Chat-Style-Set. Zu den weiteren Login-Belohnungen gehören zehn Gacha-Tickets, ein garantiertes SR+-Gacha-Ticket, ein garantiertes SSR-Gacha-Ticket, ein garantiertes SSR-Mitglieder-Gacha-Ticket, zehn Song-Tickets, den limitierten Sticker „Gaga! & Abracadabra“ sowie den EX-Snapshot „Abracadabra – Ave Mujica“.

Kooperationen und Offline-Events

Ab dem 24. September veranstaltet BanG Dream! Our Notes weltweit in mehreren Regionen offizielle Offline-Events zur Feier des Launchs, etwa ein Offline-Event in „Little Tokyo“ in Los Angeles. Dort gibt es einen thematisch gestalteten Store sowie drei Partnergeschäfte. Außerdem gibt es Bereiche, in denen das Spiel ausprobiert werden kann und interaktive Aktivitäten angeboten werden.

Gameplay-Preview zum Cover von „Abracadabra“

Bildmaterial: BanG Dream! Our Notes, Bilibili, Bushiroad, Fromtokyo