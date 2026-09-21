Monster Hunter Wilds: Ascendance lockt mit Boost-Angriffen und Drachenältesten

Im kommenden Jahr 2027 erscheint mit Monster Hunter Wilds: Ascendance die große Erweiterung für das aktuelle Hauptspiel. Darin erwarten Jäger und Jägerinnen neue Waffen, Monster und Ausrüstungsteile.

Eine der größeren Neuerungen ist der Boost-Armschutz, mit dem die „Boost-Antreiber“-Angriffe eingesetzt werden können. Wie die neuen dynamischen Aktionen für die 14 Waffenkategorien aussehen, hat Capcom in einem passenden Gameplay-Video veröffentlicht.

Wiederkehrende Monster und Drachenälteste

Zusätzlich dürfen sich Fans auf die Rückkehr des Drachenältesten Teostra freuen, der mit seinen mächtigen Flammenangriffen das Jagen erneut erschwert. Er kündigt sich im neuen TGS-Trailer an. Mit Spannung erwartet werden auch die Jagd gegen Lao-Shan Lung und die kürzlich angekündigte Rückkehr von Khezu.

Zusätzlich dürfen sich SpielerInnen über einen schnelleren Waffenwechsel, die Anpassung der HUD-Elemente und den Wegfall der Charakterbearbeitungsgutscheine freuen, die seit ihrer Einführung kritisiert wurden. Diese werden ab dem Release von Ascendance im Jahr 2027 nicht mehr verfügbar sein. SpielerInnen, die bereits einen Gutschein benutzt haben, werden mit einem besonderen Dankeschön-Anhängerset kompensiert.

Eine erste öffentliche Hands-on-Demo gab es dieses Jahr am Stand von PlayStation und Capcom auf der Tokyo Game Show. Sie umfasste drei Quests und bot die Gelegenheit, sich mit den neuen Spielmechaniken vertraut zu machen. Der PlayStation Blog hat dazu einen umfangreichen Einblick bereitgestellt. In Europa wird die Demo im nächsten Monat erstmals auf der Paris Games Week anspielbar sein.

„Gameplay Boost“-Antreiber

Der erweiterte TGS-Trailer

via RPGsite, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom