Aus dem Weltall nach Darmstadt: Pikachu besucht nach 67 Tagen im All jetzt Deutschland

Pokémon goes Space – so hieß es vor einigen Wochen. Jetzt ist Pikachu von seiner Mission zurückgekehrt. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company International und der Europäischen Weltraumorganisation ESA war ein ganz besonderes Pikachu-Plüschtier tatsächlich auf der Internationalen Raumstation unterwegs.

Gemeinsam mit ESA-Astronautin Sophie Adenot verbrachte Astronaut-Pikachu vom 11. April bis zum 17. Juni 2026 insgesamt 67 Tage im Orbit und absolvierte dabei rund 1.040 Erdumrundungen. Natürlich war das Ganze vor allem eine ziemlich große PR-Aktion – damit ist die Zusammenarbeit aber noch lange nicht vorbei.

Pokémon und ESA kommen nach Deutschland

Herzstück der Kooperation ist eine neue Wanderausstellung rund um Pokémon und die Raumfahrt. Wissenschaftliche Inhalte zu europäischen Weltraummissionen, der ISS, der Erforschung der Sonne und unseres Sonnensystems werden dabei teilweise mit Pokémon kombiniert.

Für deutsche Fans gibt es gleich zwei interessante Anlaufstellen. Am 2. Oktober 2026 macht die Ausstellung im Rahmen der ESA Open Days im ESOC in Darmstadt Station.

Anschließend wandert das Projekt durch verschiedene europäische Museen und Veranstaltungen. Zwischen Oktober 2026 und April 2027 gehört dazu auch das Deutsche Museum Nürnberg. Ein genauer Zeitraum für Nürnberg wurde zunächst nicht genannt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Passend dazu erscheinen außerdem „ESA x Pokémon“-Fanartikel. Geplant sind Bekleidung, Accessoires und Sammlerstücke. Über Pokémon Center soll unter anderem eine Version des Astronaut-Pikachu-Plüschtiers angeboten werden, das Sophie Adenot mit auf die ISS nahm.

Astronaut-Pikachu landet auch in Pokémon GO

Auch Pokémon GO macht mit. Vom 4. Oktober 2026 bis zum 30. April 2027 erwartet BesucherInnen teilnehmender Wissenschafts- und Weltraummuseen in Europa ein besonderes Spielerlebnis.

Dazu gehören Ein-Stern-Raids mit Astronaut-Pikachu, zeitlich begrenzte Forschungen und spezielle Pokémon-Begegnungen. Einige Pokémon können zudem einen besonderen Standort-Hintergrund besitzen, der an den Museumsbesuch erinnert.

Vom 4. bis 10. Oktober sind an teilnehmenden Standorten außerdem zusätzliche Feldforschungen und vermehrte Pokémon-Spawns geplant. Damit ist Pikachus Weltraumreise zwar beendet – für Fans auf der Erde fängt die eigentliche ESA-x-Pokémon-Kampagne aber gerade erst an.

Die Aktion in Video:

via Pokémon, Bildmaterial: The Pokémon Company