Professor Layton ist zurück: Schaut euch jetzt 14 Minuten aus dem neuen Hauptspiel an

Die Tokyo Game Show 2026 ist vorbei – doch wer nicht selbst nach Japan reisen konnte, kann jetzt zumindest nachträglich einen Blick auf eine der dort spielbaren Demos werfen. LEVEL-5 hat den vollständigen Demo-Durchlauf von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes veröffentlicht.

Das Video bringt es auf rund 14 Minuten und zeigt damit ausführlich, was BesucherInnen der Messe vom kommenden Rätselabenteuer ausprobieren konnten.

14 Minuten mit Hershel und Luke

Erst vor wenigen Wochen hatte LEVEL-5 im Rahmen der LEVEL5 VISION 2026 II einen neuen Trailer zum Spiel präsentiert. Nun gibt es also noch einmal deutlich mehr Gameplay zu sehen.

Natürlich stehen dabei auch die Rätsel im Mittelpunkt. Für diese zeichnet die japanische Rätselschmiede QuizKnock verantwortlich. Die Aufgaben sollen insbesondere jene typischen „Aha!“-Momente erzeugen, für die Professor Layton seit jeher bekannt ist.

Und auf ein neues Hauptspiel mussten Fans lange genug warten: Ganze 13 Jahre sind seit dem letzten Hauptteil der Reihe vergangen.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs via Steam.

Das Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5