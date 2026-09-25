Animal Crossing – aber als Open-World-Spiel: Diese Cozy-Life-Sim könnte die Lücke füllen

Ein neues Zuhause beziehen, es nach den eigenen Vorstellungen einrichten, Freundschaften mit niedlichen TierbewohnerInnen schließen und einfach das virtuelle Leben genießen: WonderPaws dürfte bei Animal-Crossing-Fans schnell einige vertraute Gefühle auslösen. Allerdings verlegt der neue Cozy-Life-Sim das Konzept in eine wesentlich größere Umgebung.

Publisher Farlight Games und Entwickler Cat Paw Latte schicken euch nämlich nach Paw City, eine offene Großstadt voller anthropomorpher Tiere – inklusive Hochhäusern, Geschäften und belebten Straßen.

Animal Crossing trifft auf Großstadtleben

Zu Beginn zieht ihr als Mensch in eine Wohnung und sucht euch einige tierische MitbewohnerInnen aus. Die sogenannten Paw Pals sollen dabei ausdrücklich keine Haustiere sein. Sie besitzen eigene Persönlichkeiten, Berufe, Meinungen und Pläne.

Gemeinsam könnt ihr sogar darüber diskutieren, wie eure Wohnung eingerichtet werden soll. Natürlich lassen sich Möbel und Dekorationen anschließend frei platzieren.

Abseits der eigenen vier Wände wartet Paw City darauf, erkundet zu werden. Ihr könnt Freundschaften schließen, kochen, in Geschäften arbeiten oder verschiedene Karrierewege verfolgen. So könnt ihr beispielsweise einer Popgruppe beitreten, euch als ModedesignerIn versuchen oder sogar zum Ehrenbürgermeister werden und euch die Wünsche der tierischen EinwohnerInnen anhören.

WonderPaws soll ein Online-Multiplayer-Spiel werden. Die Entwickler sprechen davon, dass zahlreiche echte SpielerInnen gleichzeitig ihr Leben an eurer Seite führen sollen. Wie genau diese gemeinsame Welt funktioniert, wurde allerdings noch nicht vollständig erklärt.

Und plötzlich seid ihr selbst ein Tier

Noch kurioser wird es durch einen magischen Trank. Normalerweise bewegt ihr euch als Mensch durch Paw City, doch mit dessen Hilfe könnt ihr euch selbst in ein Tier verwandeln.

Dadurch eröffnen sich wiederum ganz andere Möglichkeiten. Ihr könnt beispielsweise menschliche FreundInnen besuchen, euch von ihnen füttern und den Kopf kraulen lassen, euch in Sandkästen herumrollen oder spezielle Maschinen in der Stadt benutzen, um euer Fell ordentlich aufplustern zu lassen.

WonderPaws erscheint als Free-to-play-Titel für PCs via Steam sowie iOS und Android. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung gibt es bislang nicht. Ein erster Playtest befindet sich jedoch bereits in Vorbereitung.

Ob WonderPaws tatsächlich ein „Open-World-Animal-Crossing“ wird, muss sich natürlich erst noch zeigen. Die Mischung aus Großstadtleben, tierischen MitbewohnerInnen und der Möglichkeit, selbst zum Paw Pal zu werden, klingt zumindest ziemlich interessant.

Der erste Trailer:

via Automaton Media, GameRant, Bildmaterial: WonderPaws, Farlight Games, Cat Paw Latte