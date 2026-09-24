Die Collector’s Box zu Grand Theft Auto VI kostet 400 Euro und der Inhalt begeistert nicht alle

Rockstar hat heute eine Collector’s Edition zu Grand Theft Auto VI angekündigt. Die Sammleredition kostet 399,99 Euro und wird im Rockstar Store angeboten. Für 400 Euro wird natürlich einiges geboten, oder?

Na ja, zumindest quantitativ. Über 10 Sammelgegenstände sind enthalten, darunter eine Sonnenbrille, eine Bauchtasche, eine Kappe, ein Shotglas und Barlöffel, ein Schlüsselanhänger und ein Beutel

Das Highlight der Sammleredition, wenn man so will. Vielleicht: die „Macca the Gator“-Figur. Die PVC-Figur mit Basis aus ABS-Plastik ist etwa 16 cm groß. Das Spiel selbst ist in der Sammlerbox für 400 Euro nicht enthalten.

Die gebotenen Inhalte begeistern in den sozialen Medien nicht alle Fans. Wenngleich man fairerweise sagen muss, dass Rockstar Games nicht das Patent auf überteuerte Sammlereditionen hat. Da haben sich auch andere Publisher in den letzten Jahren beeindruckende Dinge geleistet.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series. Das erste ausführliche Gameplay gab es in der Gamescom-Woche zuerst exklusiv bei Netflix. Im Gegensatz zur Sammlerbox wird es bei der Handelsversion nur bedingt haptisch: Eine Disc ist nicht enthalten.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games