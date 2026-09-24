Lady Gaga trifft Symphonic Metal: Ave Mujicas „Abracadabra“-Cover gibt’s jetzt in Bang Dream

Das brandneue Mobile-Rhythmusspiel BanG Dream! Our Notes hat zum Start eine echte Überraschung parat. Die Gothic- und Symphonic-Metal-Band Ave Mujica aus dem BanG-Dream-Universum interpretiert Lady Gagas „Abracadabra“ in einer düsteren, orchestral aufgeladenen Symphonic-Metal-Version.

Dass die Band Ave Mujica auf mehr abzielt als nur ihre japanischen Anime-Fans wurde bereits letztes Jahr deutlich: Als Support-Act für die Japan-Tournee von Evanescence im Dezember 2026 trat die „reale“ Band der im Spiel vorhandenen Anime-Band auf. Am 1. und 2. Dezember 2026 in der SGC Hall Ariake in Tokio sowie am 4. Dezember im Zepp Osaka Bayside spielte Ave Mujica als Vorband.

Wie auch im sehr bekannten japanischen Hit „A Cruel Angel’s Thesis“ wird auch bei „Abracadabra“ mit schwarzen Bühnenbildern, maskenhaften Kostümen und einer theatralischen Performance gearbeitet. Wir konnten das Spiel bereits antesten und auch den neuen Song bereits vorab anhören und sind überzeugt. Neu ist allerdings das Musikvideo, welches frisch auf Youtube erschienen ist – und das wir euch am Ende des Artikels einbinden.

BanG Dream! Our Notes sollte ursprünglich heute für iOS und Android erscheinen, wurde aber wegen Verzögerungen im Freigabeprozess auf derzeit unbekannte Zeit verschoben. Sollte euch das „Lady Gaga“-Cover Lust auf mehr gemacht haben, könnt ihr euch auch gerne unseren Anspielbericht ansehen.

Abracadabra – Cover von Ave Mujica

Ave Mujica: KiLLKiSS

Bildmaterial: BanG Dream! Our Notes, Bilibili, Bushiroad, Fromtokyo