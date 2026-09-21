„Junji Ito“-Horror trifft Putz-Sim und auch „Silent Hill“-Fans sollten hier hinschauen

Na, versteht ihr? Dust till Dawn … „From Dusk Till Dawn“. Haha. Hinter dem Wortspiel versteckt sich allerdings ein ziemlich ungewöhnliches Spiel: Entwickler Mac n Cheese Games verbindet gemütliches Putzen mit paranormalem Horror im Stil japanischer Manga.

Dust till Dawn wurde für PCs via Steam angekündigt. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht, lediglich das Jahr 2027 wird genannt.

Tagsüber putzen, nachts lieber nicht

Schauplatz ist ein ruhiges, fiktives Dorf im ländlichen Japan, in dem sich plötzlich mysteriöser Staub ausbreitet. Als Maid nehmt ihr verschiedene Aufträge an und reinigt Häuser, Geschäfte und öffentliche Gebäude. Ihr fegt, wischt und wascht, verdient damit Yen und verbessert nach und nach eure Ausrüstung.

Zeitdruck oder Gegnerhorden gibt es nicht. Wer möchte, kann allerdings bis in die Abendstunden weiterarbeiten. Das bringt größere Belohnungen – erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass seltsame Dinge passieren.

Denn der Staub kehrt immer wieder zurück. Gegenstände bewegen sich scheinbar von selbst, bereits aufgeräumte Räume geraten erneut durcheinander und nach und nach findet ihr Hinweise darauf, dass im Dorf etwas ganz und gar nicht stimmt.

Die Entwickler nennen ausdrücklich die Werke von Junji Ito als Inspiration. Entsprechend soll sich die zunächst friedliche Atmosphäre mit surrealen, Manga-inspirierten Bildern immer weiter ins Unheimliche verschieben.

Für zusätzliche Horror-Prominenz sorgt der Ankündigungstrailer: Dessen Musik stammt von Akira Yamaoka, der insbesondere für seine Arbeit an Silent Hill bekannt ist. Im Trailer gibt es einen ersten Eindruck. Details liefert auch die Steam-Seite.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dusk till Dawn, Mac n Cheese Games