Die volle Packung Resident Evil – die bisherigen Remakes erscheinen für Nintendo Switch 2

Die RE Engine, auch bekannt als „Reach for the Moon Engine“, ist Capcoms hauseigene Videospiel-Engine, mit der das Unternehmen derzeit alle Spiele entwickelt und Titel für die Switch 2 portiert.

So durften sich SpielerInnen dieses Jahr bereits über Devil May Cry 5 freuen und auch Resident Evil Requiem wurde direkt zum Erscheinungsdatum neben den anderen Konsolenversionen für die Switch 2 veröffentlicht.

Dabei fungierte Resident Evil Requiem im letzten Geschäftsjahr ebenfalls als Verkaufstreiber für die gesamte Marke und steigerte die Verkaufszahlen anderer Titel. Vermutlich aus diesem Grund und angesichts des guten Umgangs mit der RE Engine entschied Capcom, die „Resident Evil“-Remakes auf die Switch 2 zu portieren. Somit dürfen sich Fans auf die Veröffentlichung von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 für die Nintendo Switch 2 freuen.

Wer die Remakes im nächsten Monat auf der Hybridkonsole spielen möchte, sollte sich den 16. Oktober 2026 im Kalender markieren. An diesem Tag erscheinen die Titel digital im Nintendo eShop.

Wer lieber eine physische Fassung sein Eigen nennen möchte, muss sich bis zum 29. Januar 2027 gedulden, denn erst dann erscheinen die Remakes in einer Einzelhandelsversion. Ob es sich dabei um Game-Key-Cards handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom