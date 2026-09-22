PlayStation und LISA machen wieder gemeinsame Sache: Sony zeigt neuen limitierten DualSense

PlayStation legt beim DualSense mit einer weiteren Limited Edition nach. Dieses Mal steht die japanische Musikerin LISA (nicht mit LiSA verwechseln) im Mittelpunkt, die bereits im vergangenen Jahr im Rahmen einer globalen PS5-Kampagne mit PlayStation zusammenarbeitete.

Der DualSense Wireless-Controller – LISA Limited Edition wurde gemeinsam mit der Musikerin gestaltet und erscheint am 30. Oktober 2026. Allerdings soll er nur in stark begrenzter Stückzahl angeboten werden.

LISA steckt im Detail

Als Grundlage dient die Farbe Chroma Pearl, die laut PlayStation zu LISAs persönlichen Favoriten gehört. Besonders auffällig ist das Touchpad: Darauf sind ihr charakteristischer Pony und ihre Augen abgebildet.

Ergänzt wird das Design durch Sterne und den markanten „LL“-Schriftzug, wobei verschiedene Elemente eine persönliche Bedeutung für die Musikerin besitzen sollen.

Deutsche Fans können den Controller bereits ab dem 2. Oktober um 10 Uhr bei PlayStation Direct vorbestellen. Zusätzlich wird er bei ausgewählten Händlern angeboten. Aufgrund der ausdrücklich angekündigten starken Limitierung dürfte bei Interesse allerdings etwas Eile geboten sein.

Passend dazu gibt es auch musikalischen Nachschub: Am 23. Oktober und damit genau eine Woche vor dem Controller erscheint LISAs neue EP „Press Play“.

Das Promo-Video:

via PlayStation, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment