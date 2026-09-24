Phoenix Wright kehrt zurück – aber ganz anders, als viele Fans gehofft haben dürften

Was wurde im Vorfeld nicht alles rund um Ace Attorney spekuliert – und jetzt das. Habt ihr damit gerechnet? Statt einer der vielleicht erwarteten Ankündigungen bekommen wir Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR.

AMATA Games entwickelt unter Lizenz von Capcom eine vollständige VR-Version des fünften Hauptteils der Reihe. Erscheinen soll das Spiel 2027 für Meta Quest und die neu angekündigten Meta VR Glasses. Mit dabei sind unter anderem deutsche, englische, französische und japanische Texte.

„OBJECTION!“ – diesmal wirklich selbst schreien

Und zugegeben: Einige der klassischen Ace-Attorney-Mechaniken scheinen geradezu für VR gemacht zu sein. Ihr schlüpft erneut in die Rollen von Phoenix Wright, Apollo Justice und Athena Cykes und versucht, die Unschuld eurer MandantInnen vor Gericht zu beweisen.

Dabei könnt ihr Zeugen nun tatsächlich direkt gegenüberstehen, Beweise mit euren eigenen Händen präsentieren und auf Widersprüche hinweisen. Besonders schön: Das berühmte „OBJECTION!“ lässt sich per Spracherkennung selbst in den virtuellen Gerichtssaal brüllen. Hand-Tracking soll außerdem Gesten und das Zeigen auf Personen ermöglichen. Alternativ lässt sich das Spiel klassisch mit Controllern bedienen.

Auch die Ermittlungen werden entsprechend angepasst. Tatorte lassen sich in dreidimensionalen Umgebungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersuchen und Beweisstücke mit Bewegungssteuerung genauer unter die Lupe nehmen.

Inhaltlich bleibt Dual Destinies seiner bekannten Geschichte treu. Nach acht Jahren kehrt Phoenix Wright darin als Anwalt zurück und versucht gemeinsam mit Apollo und Athena, das sogenannte „Dark Age of the Law“ zu beenden.

Dual Destinies erschien ursprünglich 2013 für Nintendo 3DS und war später auch auf Mobilgeräten erhältlich. Seit 2024 ist das Abenteuer zudem Bestandteil der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Nun bekommt der inzwischen über zehn Jahre alte Teil also noch einmal eine ziemlich ungewöhnliche Neuinterpretation. Einen konkreten Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2027 gibt es bislang nicht.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Capcom, AMATA Games, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR