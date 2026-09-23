Drei Tage Persona – und vielleicht eine Überraschung: Das „Super Live“ kehrt zurück

Persona-Fans dürfen sich 2027 wieder auf ein richtig großes Konzert freuen. Zum Abschluss der Tokyo-Performance der „Persona Live Tour 2026 -Resonance-“ kündigte Atlus das Persona Super Live 2027 an.

Das Event findet gleich an drei Tagen statt: am 19., 20. und 21. März 2027 im Yokohama Buntai in Yokohama. Damit kehrt das Persona Super Live erstmals seit fünf Jahren zurück.

Drei Tage Persona – und vielleicht mehr?

Die Super-Live-Konzerte gehören zu den größten musikalischen Veranstaltungen rund um Persona und dürften entsprechend wieder zahlreiche bekannte Stücke aus der Reihe auf die Bühne bringen. Weitere Einzelheiten zum Programm und den auftretenden KünstlerInnen möchte Atlus zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Spannend sind die Events für Fans traditionell aber noch aus einem anderen Grund: Persona Super Live wurde in der Vergangenheit immer wieder für größere Ankündigungen genutzt.

Entsprechend dürfte spätestens im März wieder fleißig darüber spekuliert werden, ob Atlus neben Musik vielleicht noch die eine oder andere Überraschung vorbereitet.

Garantiert ist das allerdings keineswegs. Das letzte Persona Super Live, „P-Sound Wish 2022“, kam schließlich ganz ohne die Enthüllung eines neuen Spiels aus. Erwartungen sollte man also entsprechend im Zaum halten.

Ein kleines Extra gibt es aber schon jetzt. Im Ankündigungstrailer gewährt Atlus nämlich einen kurzen Blick in die eigenen Büroräume. So sieht es dort also aus.

Der Trailer dazu:

via Persona Central, Gematsu, Bildmaterial: Atlus