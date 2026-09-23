In Honkai: Star Rail geht es bald in ein Biowissenschafts-Institut

Die Reise von Aha, Pearl und euch geht weiter in Version 4.6 mit dem Namen “Tanz mit der Bestie vor Mondaufgang”. Die Reise führt euch zum Institut für Biowissenschaften in Astropolis. Dort wittert ihr eine Verschwörung in der Technologieabteilung, welche das Leben aller Bewohner von Planarcadia auslöschen könnte.

Pearl wird mit Version 4.6 in Honkai: Star Rail erstmals spielbar sein. Sie kann mit ihren Fähigkeiten ihre „Verdiente Leistung“ verbrauchen, um einen Teil des Schadens für alle verbündeten Figuren abzuwehren. Im Status „Deep Learning“ analysiert sie die Kampfdaten eines bestimmten Teammitglieds und erhält anschließend einen verstärkten Angriff.

Als weitere Charaktere kehren in der ersten Eventhälfte Evanescia und in der zweiten Eventhälfte Mortenax Blade zurück. Zudem gibt es neue Outfits: Hyacines „Wolkenwärme“ und Evanescias „Mondblüte“.Neue Inhalte und Aktivitäten

In der Eventphase helt ihr dem wiederbelebten Skott, eine Mechatron-Werkstatt zu betreiben. Durch den Zusammenbau und Verkauf von Mechatrons soll sich die Werkstatt Schritt für Schritt zu einem Fünf-Sterne-Projekt entwickeln. Parallel dazu startet die große Kampf-Reality-Show-Aktion „Interastrales Friedensfest: One Take“.

Im neuen Spielmodus „Astral-Imagea“ könnt ihr zudem Astral-Imageas als Begleiter für euro Abenteuer erhalten und euch im Mehrspielermodus mit Freunden zusammentun.

Spannende Kollaborationen

Eine Kollaboration startet mit Razer, denn Silberwolf St. 999 wird bald auf mehreren Razer-Produkten wie einem Gaming-Stuhl, einer Tastatur, einer Maus sowie einem Headset zu finden sein.

Parallel gibt es erste Infos zur Kooperation mit Zenless Zone Zero, einem weiteren Spiel von HoYoverse. In Version 4.8 – welche voraussichtlich im Dezember erscheint – werden Ellen und Astra Yao aus Zenless Zone Zero als Charaktere im galaktischen Abenteuer erscheinen. Honkai: Star Rail Version 4.6 erscheint am 28. September 2026 für iOS, Android, Epic Games Store und Playstation 5.

Der neue Trailer:

Kollaborations-Trailer mit ZZZ:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo