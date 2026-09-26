Ihr werdet Final Fantasy VII Revelation wohl mehrmals spielen, um wirklich alles zu sehen

Im April erscheint Final Fantasy VII Revelation und in den letzten Wochen hat Director Naoki Hamaguchi ordentlich aufs PR-Pedal gedrückt. Er bereiste Europa (zur Gamescom) sowie Amerika (zur PAX West) und zurück in Japan ging’s zur Tokyo Game Show.
Bei einer Präsentation zum Spiel gemeinsam mit IGN Japan plauderte Naoki Hamaguchi einmal mehr über den Spielumfang von Revelation. So äußerte der Director, dass das Spiel in etwa so viel Inhalt bietet wie Final Fantasy VII Rebirth. Allerdings gibt es diesmal viele Dinge, die ihr beim ersten Durchspielen vielleicht nicht seht. So gesehen sei Revelation also noch umfangreicher.
Überraschen dürfte das nicht. Schließlich könnt ihr in Revelation die ganze Welt frei mit der Highwind bereisen und dabei auch Orte besuchen, die wir aus den ersten beiden Spielen kennen. Außerdem könnt ihr Nebeninhalte mit unterschiedlichen Charakteren absolvieren, wobei sich die dann erlebten Spielinhalte kräftig unterscheiden.
Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.
Hamaguchi bei IGN Japan:
via Genki, GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
7 Kommentare
Ich spiele fast alle Titel, die mich einigermaßen begeistern können, mehrmals durch. Denn es gibt in nahezu jedem Spiel Dinge, die ich beim ersten Run nicht sehe bzw. nicht sehen will. Da rennt Hamaguchi bei mir wirklich offene Türen ein.
Eine der wenigen Sachen, die Hamaguchi bisher gesagt hat und die für mich aus Gamedesign-Sicht absolut Sinn ergeben. Es wurde ja schon mal angekündigt, dass es Quests mit alternativen Ausgängen/Party-Konstellationen geben wird. Zwar hatte ich schon irgendwie erwartet, dass es hier sicherlich nen einfachen Weg geben wird, die alternativen Ausgänge zu sehen - bin aber froh zu lesen, dass dem wohl nicht so ist. Denn eine Entscheidung ist halt keine, wenn man zu einfach die Alternative sieht.
Natürlich ist noch offen, wie groß die meisten Entscheidungen wirklich sind und ob sie auch irgendwas von den relevanten Charakteren betreffen. Was z.B. mit nem Johnny passiert könnte mir nicht egaler sein *g*
Interessanter finde ich, dass die Aussage größer klingt als nur das. Wird es im Spiel also tatsächlich Dinge geben, die einem nicht mit fetten Markern angezeigt werden (wie in Rebirth)? Also es nicht nur ein Checklist-Simulator ist?
Das kann man doch auch so spielen. Nur die Story. Du kannst von Story-Event zu Story-Event spielen und alles andere links liegen lassen. Hamaguchi hat sogar einen expliziten Modus dazu eingeführt, der von fast allen Fans aber negativ aufgenommen wurde.
Ich kann mir schon vorstellen, dass ich es nochmal spiele. Es kommt auch allmählich bei mir ein Wunsch auf Rebirth nochmal zu spielen, weil ich erinnere mich kaum noch dran 😁Das liegt aber bei mir weniger daran um noch die letzten Geheimnisse zu lüften, sondern viel mehr weil ich FF VII echt gern habe.
Wenn ich es aber tatsächlich nochmal spielen möchte, dann wohl erst in 2-3 Jahren. Nach dieser Zeitspanne wäre vermutlichen ausreichend von dem Spiel in Vergessenheit geraten. Ein erneuter Durchlauf wäre dann eine Möglichkeit das Spiel nochmal ganz neu kennenzulernen. Und nicht jeden noch nicht ausgesprochenen Satz bereits in Gedanken beenden zu können. Generell fänd ich es auch gut sich nochmal überraschen zu können :).
Kleinere Titel spiele ich durchaus gerne mehrfach durch aber bei solchen Brocken wo es gerne mal in Richtung 100h geht fehlt mir leider echt die Zeit, weil mich dann doch immer noch genug aktuelle Releases interessieren. Trotzdem finde ich jede Bemühung den Wiederspielwert zu erhöhen grundsätzlich immer gut.