Ihr werdet Final Fantasy VII Revelation wohl mehrmals spielen, um wirklich alles zu sehen

Im April erscheint Final Fantasy VII Revelation und in den letzten Wochen hat Director Naoki Hamaguchi ordentlich aufs PR-Pedal gedrückt. Er bereiste Europa (zur Gamescom) sowie Amerika (zur PAX West) und zurück in Japan ging’s zur Tokyo Game Show.

Bei einer Präsentation zum Spiel gemeinsam mit IGN Japan plauderte Naoki Hamaguchi einmal mehr über den Spielumfang von Revelation. So äußerte der Director, dass das Spiel in etwa so viel Inhalt bietet wie Final Fantasy VII Rebirth. Allerdings gibt es diesmal viele Dinge, die ihr beim ersten Durchspielen vielleicht nicht seht. So gesehen sei Revelation also noch umfangreicher.

Überraschen dürfte das nicht. Schließlich könnt ihr in Revelation die ganze Welt frei mit der Highwind bereisen und dabei auch Orte besuchen, die wir aus den ersten beiden Spielen kennen. Außerdem könnt ihr Nebeninhalte mit unterschiedlichen Charakteren absolvieren, wobei sich die dann erlebten Spielinhalte kräftig unterscheiden.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Hamaguchi bei IGN Japan:

via Genki, GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix