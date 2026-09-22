Doch nicht nur für PS5: Das ambitionierte Genigods wird auch zum Xbox-Aushängeschild

Das erst im Januar 2026 für PS5 und PCs enthüllte Genigods: Nezha wird auch für Xbox erscheinen. Das Action-RPG gehörte zu den Aushängeschildern von Xbox bei der Tokyo Game Show und soll auch für Xbox Play Anywhere an den Start gehen.

Begleitet wurde diese Ankündigung von einem kommentierten, neuen Gameplay-Video. Dabei erzählen euch Producer Young und Creative Director Erdi mehr zum Spiel und der chinesischen Mythologie dahinter.

Pangu, der Gott der Schöpfung, fiel in einen ewigen Schlaf und stürzte das Reich ins völlige Chaos: Zehn Sonnen versengen das Land und verwandeln es in eine blutrote Wüste. Die Götter führen derweil endlose Kriege, die nicht nur den Himmel zerreißen, denn auch aus den Tiefen steigen fürchterliche Monster empor.

In der Rolle des Spirit Pearl, der ersten von der Göttin Nuwa erschaffenen Lebensform, werden die SpielerInnen als Nezha wiedergeboren, um sich den kämpfenden Göttern entgegenzusetzen. Das Kampfsystem kombiniert Boden- und Luftkämpfe mit Nezhas Feuerspeer und den Wind-Feuerrädern.

Reiht sich ein …

Genigods: Nezha reiht sich ein in eine ganze Serie von kommenden, vor allem optisch ansprechenden Spielen, darunter Loulan, Unending Dawn, The God Slayer, Project: Jinyiwei oder natürlich Tides of Annihilation. Erst kürzlich wurde auch das rundenbasierte Wuxia-RPG On the Edge angekündigt.

Genigods: Nezha entsteht (wie viele der genannten Spiele) in Unreal Engine 5 und verspricht ein episches „Chinese-style“-Actionerlebnis, bei dem SpielerInnen nicht nur Zeugen der Mythologie sind – sondern selbst Teil von ihr werden können.

Das neue Video:

Bildmaterial: Genigods: Nezha, Genigods Lab