Drei Jahre nach Final Fantasy XVI kehrt Protagonist Clive Rosfield in einem Monat zurück

Final Fantasy Resonance dürfte genau das bieten, was sich Fans erhoffen. Das ist unsere Meinung nach einer Stunde Spielzeit auf der diesjährigen Gamescom. Das Spiel kombiniert ein bewährtes Kampfsystem mit modernen Annehmlichkeiten. Dabei kommen insbesondere die Vision- und Resonanz-Mechaniken gut zur Geltung.

Gerade bei den Visionen werden Fans in Erinnerungen schwelgen, denn es handelt sich dabei um 3D-Sequenzen bekannter „Final Fantasy“-Charaktere. Wie das aussieht, präsentiert Square Enix in einer Videoreihe zu den einzelnen Charakteren.

Lightning, Zidane, Tidus und Cloud, haben wir euch schon präsentiert. Inzwischen gibt es auch Videos zu Squall, Terra und zu Clive. Clive wird etwa drei Jahre nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI während seiner Resonanz natürlich sein legendäres „Come to me, Ifrit“ los.

Obwohl Final Fantasy XVI noch gar nicht so alt ist, ist es aber keineswegs der erste „Gastauftritt“ von Clive. Der bekannteste ist sicherlich der DLC-Clive für Tekken 8. Aber auch in Dissidia Duellum ist Clive spielbar und nicht zuletzt auch in Final Fantasy Brave Exvius, auf dem Final Fantasy Resonance basiert.

Neben den drei neuen Visionen-Videos haben wir euch auch den aktuellen Trailer zum Spiel von der Tokyo Game Show unten angehangen. Wie sich das HD-2D-Abenteuer spielt, könnt ihr aktuell schon selbst herausfinden. Eine Demo zu Final Fantasy Resonance ist bereits verfügbar. Das Spiel selbst erscheint am 22. Oktober 2026. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Die Vision Squall:

Die Vision Clive:

Die Vision Terra:

Der TGS-Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse