Pokémon will jetzt beim Lernen und Schlafen helfen – und macht dafür ein bisschen auf Lofi Girl

Arbeiten, lernen oder einfach einschlafen – dabei soll euch jetzt auch Pokémon Pokopia helfen. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon wurde eine mehr als einstündige Zusammenstellung mit Musik aus dem gemütlichen Aufbau-Abenteuer veröffentlicht.

Pokémon selbst beschreibt das Video passend entspannt: „Mach es dir gemütlich und genieße diese einstündige Zusammenstellung von Musik aus Pokémon Pokopia“

Pokémon macht ein bisschen auf Lofi Girl

Begleitet von offizieller Musik geht es durch verschiedene Szenen aus der „niedlichen Pokémon-Utopie“. Das Ganze ist ausdrücklich als Hintergrundbeschallung zum Arbeiten, Lernen oder Einschlafen gedacht.

Das erinnert natürlich ein wenig an das berühmte Lofi Girl, das seit Jahren beim Lernen und Entspannen begleitet. Pokémon ist allerdings längst nicht die erste große Marke, die auf diesen Zug aufspringt – und für ein gemütliches Spiel wie Pokopia passt das Konzept ohnehin ziemlich gut.

Pokémon Pokopia ist seit März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Vor einigen Wochen erschien bereits die erste Erweiterung, weitere DLC-Inhalte sollen noch in diesem und im kommenden Jahr folgen.

Wer also gerade etwas musikalische Begleitung für den Arbeitstag braucht, bekommt von Pokémon jetzt über eine Stunde davon serviert.

Das Video:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmokoe