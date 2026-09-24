Decapolice: Das oft verschobene Detektiv-Game der „Layton“-Macher zeigt Gameplay

Angekündigt wurde Decapolice beim „großen Level-5-Comeback“ im Februar 2023. Bei all den Fortsetzungen des Studios um Fantasy Life, Professor Layton und Inazuma Eleven galt Decapolice für viele Level-5-Fans als das spannendste der kommenden Spiele.

Das bleibt auch noch eine Weile so – als, es darf weiterhin als spannendes Spiel gelten. Ob es eines wird, sehen wir nämlich nach der letzten Verschiebung bei der Tokyo Game Show erst 2027. Immerhin wurde auf den Messefluren eine neue Demo präseniert und für alle Daheimgebliebenen gibt’s jetzt neues Gameplay in Videoform.

In der Rolle eines Detektivs

SpielerInnen übernehmen die Rolle des jungen Detektivs Harvard Marks vom Broadstone Police Department. Mithilfe von DECASIM können Tatorte in einer virtuellen Welt rekonstruiert werden.

Dort sammelt ihr Beweise, befragt Beteiligte und setzt anschließend die gefundenen Informationen auf einem Case Board zusammen, um TäterInnen zu identifizieren. Dabei bleibt es nicht bei klassischer Detektivarbeit.

Ermittlung, Schlussfolgerung, Verhaftung und Kämpfe sollen ineinandergreifen. Zusätzlich warten optionale Case Missions mit weiteren Fällen. Bei deren Konzeption arbeitet Level-5 mit SCRAP, den MacherInnen hinter verschiedenen Real-Escape-Games und immersiven Erlebnissen, zusammen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Decapolice, Level-5